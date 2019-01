A Cabanne di Rezzoaglio il record di freddo con -14 gradi, la Liguria attende un nuovo peggioramento

Genova. In attesa di un nuovo peggioramento delle condizioni meteo, la giornata inizia con un contesto generalmente poco nuvoloso. I venti sono settentrionali, fino a moderati.

Per quanto riguarda le temperature alle ore 7.15, già fin d’ora si registra il valore più basso del 2019: Cabanne di Rezzoaglio, in provincia di Genova, tocca infatti -14.1. Seguono Pratomollo (Genova) con -11.4, Loco Carchelli (Genova) con -9.8, Calizzano (Savona) con -9.2, Sassello (Savona) con -9.1, Piampaludo (Savona) e Poggio Fearza (Imperia) con -8.1 , Santo Stefano d’Aveto (Genova) con -8.0. Nello spezzino -4.7 a Cuccarello. Altri valori registrati nella notte in stazioni dell’interno regionale: Triora (Imperia) -3.6, Cairo Montenotte (Savona) -5.7, Busalla (Genova) -5.6, Varese Ligure (La Spezia) -2.5.

Queste le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 2.8 (alle 7.15 nelle stazioni genovesi si va dai -1.1 di Monte Pennello e -0.1 di Pontedecimo ai 5.6 di Sant’Ilario).