43 poesie per Genova, il comitato Dante ricorda la tragedia del Morandi

Genova. Per riscattare l’immagine di Genova diffusa nel mondo dopo quel tragico 14 agosto e per ricordare le vittime del crollo, è stato pubblicato dal Comitato genovese della Dante un’antologia di poesie che verrà presentata a Palazzo Firenze venerdì 1 febbraio dalle ore 17,30.

La città di Genova verrà celebrata nella sua bellezza e nella sua vitalità attraverso le parole della poesia nata in quella terra e in quelle strade. L’attore Alberto Rossatti presterà la voce a Giorgio Caproni, Edoardo Sanguineti, Camillo Sbarbaro e ai tanti altri autori genovesi e “foresti” raccolti nel volume.

Le letture saranno presentate dal Presidente del Comitato genovese, Francesco De Nicola – curatore della raccolta – dopo l’introduzione del Segretario Generale Alessandro Masi e l’intervento del Vicepresidente Paolo Peluffo. Da Genova, in collegamento via Skype, parteciperà all’evento anche Cesare Torre, Direttore Marketing della Città, Turismo e Relazioni Internazionali (Comune di Genova).

“43 poesie per Genova, una per ciascuna vittima del ponte, sebbene vittime siano anche le centinaia di persone che hanno perso casa, lavoro e anche quelle che, testimoni fortunati, avranno per sempre negli occhi le immagini del grande manufatto che si sbriciola”, dice De Nicola.

Nel corso dell’evento, in collaborazione con la Sede Centrale, verrà promossa una raccolta fondi destinata a sostenere l’emergenza abitativa scaturita all’indomani del crollo del ponte Morandi. Come contributo di solidarietà verso i genovesi, la Dante ha già acquistato 100 volumi destinati ai Comitati presenti in Argentina, terra in cui emigrarono nel corso del ‘900 migliaia di genovesi.

A chiusura della manifestazione verrà consegnata la benemerenza della Dante al giornalista Livio Leonardi che con la trasmissione “Paesi che vai”, in onda su RAI1, contribuisce all’opera di divulgazione e promozione del patrimonio paesaggistico e culturale italiano.