17 anni, esce di strada con lo scooter: ricoverato in gravi condizioni al San Martino

Rapallo. Un ragazzo di 17 anni è stato soccorso ed è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova dopo essere stato trovato in una scarpata in via Di Landea, sulle alture di Rapallo, tra Sant’Agostino e Sant’Anna.

Non chiara la dinamica dell’incidente, ovvero il motivo per cui il giovanissimo sia stato sbalzato dallo scooter di cui si trovava alla guida.

I fatti sono avvenuti intorno alle 8. Sul posto sono intervenuti il servizio 118 e i vigili del fuoco. Il giovane non era cosciente, una volta stabilizzato, è stato trasportato d’urgenza in elicottero, a Genova.