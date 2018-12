Genova. Una donna è morta e altre 44 sono rimaste ferite (tre in modo molto grave) in un incidente poco prima delle 4.15 sull’autostrada A3 nei pressi di Zurigo. Secondo quanto riferisce la polizia cantonale zurighese, il bus avrebbe sbandato finendo contro un muro. Tre dei feriti sono in condizioni gravi.

Sul mezzo sarebbero stati presenti almeno 13 viaggiatori italiani: l’identità della vittima non è ancora nota.

Il mezzo proveniva da Genova ed era diretto a Düsseldorf. L’incidente si è verificato intorno alle 4.15. L’autostrada è bloccata in entrambi i sensi di circolazione tra Brunau e Wiedikon. Le cause dell’incidente sono ancora sconosciute. Secondo la Radio Svizzera Italiana, nella zona è caduta neve per tutta la mattina e i meteorologi hanno messo in guardia gli automobilisti sui pericoli provocati dal ghiaccio in strada. Per questo motivo, secondo il giornalo on line Blink, il tratto di strada interessato, l’A3 sarebbe dovuto essere chiuso per le avverse condizioni meteo, che successivamente hanno anche rallentato i soccorsi e il trasporto dei feriti.

Al momento dell’arrivo dei soccorsi molte persone erano ancora incastrate tra le lamiere. «C’era chi urlava, altri erano calmi, abbiamo dovuto agire con attenzione e senza fretta», ha spiegato una portavoce. Secondo quanto scrive il Corriere Ticino online , il mezzo – come confermato dalla stessa azienda a 20 Minuten – appartiene a una filiale di Flixbus. Era in viaggio da Genova a Düsseldorf per conto della compagnia. «La nostra solidarietà va ai passeggeri interessati, ai conducenti dell’autobus e alle loro famiglie e amici», ha dichiarato una portavoce che ha comunicato che secondo i dati in loro possesso sul pullman erano presenti due autisti e 45 passeggeri.

(foto di Helena Schmid per Blink)