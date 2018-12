Zona arancione, per i residenti si aspetta scelta progetto. Bucci: “Scelta difficile tutti molto belli”

Genova. Una scelta difficile, ma che comunque sarà “felice” per la città. Così il sindaco Bucci ha risposto ai cronisti questa mattina alla presentazione della nuova rampa di collegamento con l’autostrada di Sestri-Cornigliano.

La best option per il sindaco è quella di poter scegliere un progetto unico “che comprenda demolizione e ricostruzione”, per aver tempi più rapidi “Ma faremo quello che si può”. Intanto venerdì sarà consegnato in procura la parte che riguarda la demolizione, per avviare le pratiche per il dissequestro.

Inoltre con la scelta del progetto arriverà la definizione della zona arancione, al momento delineata solo per gli esercizi commerciali: per i residenti bisognerà capire come cosa e quanto sarà demolito