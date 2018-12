“What’s Up Genova” propone 12 laboratori gratuiti per tutte le età

Genova. Grazie alla collaborazione con alcune realtà giovanili innovative genovesi (A.des.so, Amistà, Boschi Vivi, Il Corriere delle Valli, Radice Comune, Vanessa Bracali e Ziguele), in occasione della terza edizione di WHAT’S UP, vengono realizzati 12 laboratori esperienziali differenziati per le diverse fasce d’età, dedicati a vari temi – scienza, ambiente, comunicazione social, solidarietà sociale.

I laboratori sono aperti al pubblico e gratuiti per i partecipanti, e si tengono presso la Sala Munizioniere di Palazzo Ducale dalle 10 alle 17 nelle giornate di venerdì 14 e sabato 15 dicembre.

La manifestazione è promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Genova insieme ad InformaGiovani – Hub Giovani, Direzione Beni Culturali e Politiche Giovanili, in collaborazione con Palazzo Ducale, “La Scuola in Piazza”, Job Centre/Hub2Work.

Il programma dei laboratori è riportato di seguito.

Laboratori – Venerdì 14 dicembre– ore 10.00 – 17.00

BIDÒ E IL FOLLETTO DEL PIANETA PULITO

consigliato bambini 3-8 anni

a cura di Amistà, associazione di promozione sociale

Versione speciale del classico gioco del Memory in cui i protagonisti sono le principali categorie di rifiuti

(indifferenziato, umido, carta, plastica, vetro).

Durata 1 ora – 10.00 ingresso libero

IL RACCONTAMARINO

consigliato bambini 3-6 anni

a cura di Ziguele, società cooperativa

C’era una volta una principessa che… ma certo che no! Se ci sarà una principessa dovrà essere un pesce, o forse una murena o uno dei tanti abitanti del mare! Saranno i bambini che con l’uso dei loro sensi attraverso immagini, suoni, odori e oggetti verranno stimolati a costruire insieme una storia che li porti in mare dove la loro fantasia desidera.

Durata 1 ora – 10.00 / 11.00 / 14.30 / 15.30 ingresso libero

E CHE CAVOLO! – IL GIOCO DELL’ORTO ECOLOGICO

consigliato bambini 6-13 anni

a cura di Radice Comune, associazione di promozione sociale

Mettiamo alla prova la vostra fantasia, creatività e conoscenza del mondo green attraverso il nostro gioco da tavolo ambientale. Raggiungere l’obiettivo finale non sarà facile: passando per caselle un po’ matte, tra risposte, mimi, disegni e versi selvaggi vi aspetterà un insolito finale.

Durata 1.30 ora – 11.00 ingresso libero

STORIE DI UOMINI E ALBERI

consigliato bambini 3-6 anni

a cura di Boschi Vivi, Società Cooperativa

Laboratorio artistico e letture. Ai bimbi vengono raccontate storie di Alberi e Uomini provenienti da differenti parti del mondo, con l’ausilio di un album (che i bambini potranno portare a casa) dove sono riportate le storie lette e dove i bimbi possono colorare le figure inerenti alla storia.

Durata 1 ora – 10.00 / 11.00 / 14.00 / 15.00 ingresso libero

FARE GIORNALISMO INDIPENDENTE: PROGETTAZIONE E AUTOFINANZIAMENTO

consigliato studenti scuola secondaria di secondo grado

a cura de Il Corriere delle Valli, testata giornalistica indipendente

Progettare un giornale (generalista o tematico) ragionando su target – pubblico potenziale e su come trovare sponsor e sostenitori che non creino però dei limiti alla linea editoriale.

Durata: 1 ora inizio – 11.00 ingresso libero

SOCIAL MEDIA E NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE AL GIORNALISMO

consigliato studenti scuola secondaria di secondo grado

a cura de Il Corriere delle Valli, testata giornalistica indipendente

Strumenti digitali e audio/video: come strutturare i supporti audiovisivi per l’attività di un giornale, come fare un piano editoriale per i social media a sostegno della propria attività giornalistica.

Durata: 1 ora inizio – 11.00 ingresso libero

Laboratori – Sabato 15 dicembre– ore 10.00 – 17.00

MARBLE LIFE

consigliato bambini 9-13 anni

a cura di Amistà, associazione di promozione sociale

Innovativo laboratorio ludico-didattico volto alla conoscenza degli aspetti fondamentali del Cimitero

Monumentale di Staglieno: storia, ambiente, personaggi, monumenti. Un modo per riflettere sulla Genova di oggi attraverso la Genova che fu.

Durata 1.30 ora – 10.00/11.30 ingresso libero

BIDÒ E IL FOLLETTO DEL PIANETA PULITO

consigliato bambini 3-8 anni

a cura di Amistà, associazione di promozione sociale

Versione speciale del classico gioco del Memory in cui i protagonisti sono le principali categorie di rifiuti

(indifferenziato, umido, carta, plastica, vetro).

Durata 1 ora – 14.30 / 15,30 ingresso libero

ANNO DOMINI

consigliato studenti scuola secondaria di primo e secondo grado

a cura di Vanessa Bracali, progettazione formativa e didattica – Divulgazione delle Scienze Fisiche, Naturali e Ambientali

Versione Giga di un board game a squadre: un viaggio storico-scientifico alla scoperta di ciò che definisce la realtà di oggi.

Durata 1 ora – 10.00 / 11,30 ingresso libero

MAFIE SOTTO OSSERVAZIONE

consigliato studenti scuola secondaria di secondo grado

a cura di A.des.so., associazione di promozione sociale

Il laboratorio si propone di far riflettere gli studenti delle scuole superiori sulla percezione delle mafie, con particolare attenzione al territorio ligure.

Durata 2 ore – 10.00 ingresso libero

FARE GIORNALISMO INDIPENDENTE: PROGETTAZIONE E AUTOFINANZIAMENTO

consigliato studenti scuola secondaria di secondo grado

a cura de Il Corriere delle Valli, testata giornalistica indipendente

Progettare un giornale (generalista o tematico) ragionando su target – pubblico potenziale e su come trovare sponsor e sostenitori che non creino però dei limiti alla linea editoriale.

Durata: 1 ora inizio – 11.00 ingresso libero

SOCIAL MEDIA E NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE AL GIORNALISMO

consigliato studenti scuola secondaria di secondo grado

a cura de Il Corriere delle Valli, testata giornalistica indipendente

Strumenti digitali e audio/video: come strutturare i supporti audiovisivi per l’attività di un giornale, come fare un piano editoriale per i social media a sostegno della propria attività giornalistica.

Durata: 1 ora inizio – 11.00 ingresso libero