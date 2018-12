Weekend di fuoco per la scherma ligure, tra master e Trofeo delle regioni

Genova. Lo scorso fine settimana si sono disputati a Zevio (VR) la seconda prova del Circuito Nazionale Master e il Trofeo delle Regioni a squadre di fioretto e sciabola.

Nella categoria B delle squadre la Liguria era rappresentata dai savonesi Eros Vaira e Roberto Faldini del Circolo Scherma Savona e completava il terzetto Camillo Rosano del Circolo della Spada Liguria. Brillante vittoria per la nostra squadra regionale, che in finale sconfiggeva la quotata squadra di Piemonte 1 per 5-3 chiudendo prima della fine al meglio delle 5 vittorie il confronto tra i due terzetti. Terza la squadra di Piemonte 2.

Nelle prove individuali, bella vittoria di Roberta Canevelli (Cesare Pompilio), ancora fresca del bronzo mondiale di Livorno, nel fioretto femminile categoria 2 (over 50) e buone prestazioni di Marco Barone (Circolo della Spada Liguria), quinto nel fioretto maschile categoria 1 (over 40), di Roberto Faldini (Circolo Scherma Savona), settimo nel fioretto maschile categoria 3 (over 60) e di Linda Kaiser (Genovascherma), sesta nella sciabola femminile categoria 2.