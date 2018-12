Voragine di via Rubens, giovedì apre a senso alternato. Lavori ultimati entro Natale

Genova. Lavori portati avanti a tempo record per la voragine di via Rubens, che da giorni sta bloccando la viabilità del ponente genovese.

Secondo quanto dichiarato dall’assessore Paolo Fanghella, durante una trasmissione televisiva, giovedì la via sarà aperta al traffico con un senso unico alternato, in anticipo sui tempi grazie: “ad una nuova lavorazione con cui stiamo riempiendo la voragine e un tratto di strada poco prima la cui criticità è stata evidenziata in questi giorni.

Entro Natal, poi promette l’assessore, la riapertura completa della strada, con la viabilità completamente normalizzata.