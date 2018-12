Vittoria a Seregno e secondo posto nel girone: il Natale del Bic Genova

Genova. Seregno, quinta giornata di campionato di Serie B FIPIC per il basket in carrozzina. Vittoria meritata per i ragazzi del Bic Genova, che si impongono 70-61 contro un Seregno che ha sempre giocato un buon basket, ma che si deve arrendere alla compagine genovese tecnicamente più dotata, ma soprattutto compatta e unita in ogni zona del campo.

Si conclude così il girone di ritorno per il Bic Genova, con un secondo posto importante sotto tanti aspetti. Certamente l’orgoglio di questa società è proprio quello di mantenersi nei primi posti di un campionato nazionale come quello di Serie B e allo stesso tempo vedere giocare molti suoi atleti in giro per l’Italia nel campionato di Serie A . Un vero e proprio trampolino di lancio per molti giocatori, che portano con orgoglio il ricordo della loro militanza nel club genovese.

Nell’ultima gara contro Seregno il Bic ha sofferto per ben due tempi di gioco, ma, nonostante lo svantaggio accumulato, ha mantenuto la testa fredda mentre cuore e mani erano calde. Nel terzo tempo mangia ancora qualche punto a Seregno, diminuendo lo svantaggio, ma il capolavoro lo completa nel finale raggiungendo i padroni di casa, inserendo il turbo e chiudendoli a +9.

Nient’altro da aggiungere alla prova maiuscola dei genovesi, che sono usciti fuori alla grande mostrando una notevole tenuta atletica, ma soprattutto hanno dimostrato di avere carattere da vendere. Dopo la sconfitta nella precedente partita di campionato uno svantaggio del genere poteva far crollare gioco e squadra, invece così non è stato e il merito è di un collettivo ben amalgamato da coach Amasio.

Tabellino Gara:

SEREGNO GELSIA – BIC GENOVA 61-70

1° quarto: 13-13

2° quarto: 22-13

3° quarto: 11-16

4° quarto: 15-28

Marcatori

BIC GENOVA: Tomasi 21, Dal Toè, Valli, Gianelli, Fiorino 4, Federici, Carbone, Filotto, Castellani 2,

Amasio 35, Bergan, Puppo 8

SEREGNO: Cappuccio, Basilico, Molteni 10, Anouar, Haida 2, Diaz 23, Pecoraro 17, Porta5 Diattara 4,

Suliman