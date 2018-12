Viabilità, veicolo in fiamme su rampa casello Genova Ovest. Circolazione interdetta, città bloccata

Genova. Poco prima delle 19 una vettura ha preso fuoco nella rampa di accesso al casello autostradale di Genova Ovest

Sul posto i Vigili del Fuoco che stanno domando l’incendio e mettendo in sicurezza la zona. Seguiranno verifiche sulla stabilità della struttura soprastante.

Il traffico al momento è interdetto in entrambe le direzione: traffico quindi in tilt sia sulla A7 in uscita, che in zona San Benigno Sampierdarena.

Ma non solo: si registrano code un po’ ovunque nella porte ovest della città, con code in via 30 giugno, a Rivarolo, Bolzaneto, Sampierdarena, Borzoli, Corso Perrone. Una tardo pomeriggio infernale.