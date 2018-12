Genova. Mattinata difficile per chi deve raggiungere Genova, traffico molto intenso in autostrada in direzione della città.

Segnalate code e rallentamenti in A10 tra il casello di Pegli e aeroporto, in uscita verso Sestri e Cornigliano.

Non segnalate al momento particolari criticità invece per la viabilità urbana, con i consueti rallentamenti fisiologici in Valpolcevera e a Sestri.