Via XX Settembre, tenta di rubare profumi e cosmetici e poi dà in escandescenze: arrestata

Genova. E’ entrata in un noto negozio di profumi e cosmetici in via XX Settembre, nelle ore di maggiore caos per via dello shopping natalizio, e ha provato a portare via alcuni prodotti di lusso. Quando i commessi l’hanno fermata – non era stata abbastanza attenta da non farsi scoprire – ha iniziato a dare di matto.

Animato episodio ieri pomeriggio in centro a Genova intorno alle 17, che ha reso necessario l’intervento del nucleo radiomobile. I carabinieri hanno arrestato, alla fine, la donna, una 29enne italiana residente a Genova, pregiudicata, per rapina impropria.

La ladra ha strattonato una commessa e poi si è scagliata contro altre persone. 450 euro il valore della merce rubata e danneggiata.