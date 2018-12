Via San Bernardo, arrestato spacciatore e sequestrati 17 grammi di hashish

Genova. La scorsa nottata, la pattuglia della Stazione Carabinieri della Maddalena, nel corso di un predisposto servizio per il controllo del territorio, in via San Bernardo, ha tratto in arresto in flagranza di reato per “spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti” un marocchino, A.H. di 50 anni, gravato di pregiudizi di polizia, nullafacente.

Il predetto, poco prima, aveva ceduto a due persone di 22 e 31 anni, circa 10 grammi di “hashish” in cambio di alcune banconote da dieci euro.

Poco dopo, gli stessi operanti perquisivano l’abitazione del pusher, sita in via San Bernardo, rinvenendo ulteriori 7 grammi della sostanza, il tutto sequestrato.