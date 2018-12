Via Rubens, lavori in anticipo. Fanghella: “Entro Natale riapertura totale”

Genova. Un lavoro urgente eseguito con la massima urgenza. Questo è il cantiere di via Rubens, sorto e operativo in tempo record per ovviare alla voragine che ha di fatto interrotto la strada e con lei la viabilità del ponente genovese.

“Chiediamo scusa ai cittadini che hanno subito un disagio. Però in questo caso, abbiamo anticipato i tempi rispetto al previsto ed entro natale avremo la strada riaperta completamente” spiega Paolo Fanghella, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Genova.

Ieri, infatti, la strada è stata riaperta al traffico ma regolata con il senso unico alternato. Una boccata d’ossigeno, ma non abbastanza per sistemare la situazione: la speranza, quindi, è che sotto l’albero ci sia il regalo promesso.