Via Pré, sabato torna il mercatino Repessin “Christmas edition”

Genova. Sabato 15 dicembre Via Prè sarà protagonista di un evento unico. Torna il Repessin, Il Mercato di Prèbello per dar nuova vita agli oggetti rimasti in soffitta, questa volta in versione natalizia.

A partire dalle ore 10.00 fino alle 18.00, una serpentina di più di 100 banchetti vintage e non solo, popolerà Via Prè toccando Piazza Santa Fede, Piazza Sant’Elena, Piazza dei Truogoli di Santa Brigida e Piazza della Commenda.

Un evento che nasce come supporto alla rete commerciale e alla Via, per occupare spazi da troppo tempo abbandonati e per riportare in Via Prè anche chi da tempo non la frequenta più. Dovendo annullare la data di novembre per il maltempo, si è pensato ad un’edizione natalizia: quale migliore occasione per trovare il regalo di Natale perfetto, dando nuova vita ad oggetti in disuso.

Grazie alla collaborazione con il Museo di Palazzo Reale gli avventori del Repessin a Prè avranno la possibilità di accedere al Palazzo e alla Mostra Maragliano 1664-1739 con un biglietto ridotto ( € 3,00 per il Museo e € 5,00 per la Mostra). Per usufruire di questa particolare promozione si dovrà ritirare l’apposito timbro presso i locali dei Laboratori Sociali di Via Prè 137r. Ingresso possibile fino alle 17.30, a partire dalle 18 inizierà l’evento “Portami alla mostra. Natale a Palazzo Reale”, con apertura straordinaria fino alle 22.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Culturale Matrioske, con il supporto del Civ Vivere Santa Brigida, per questo si è deciso di rendere Piazza dei Truogoli di Santa Brigida teatro dei due eventi collaterali pomeridiani di questo Repessin.

Il Programma. Il networking continua: C/o Ristorante “I 2 Truogoli”, Piazza dei Truogoli di Santa Brigida

dalle 16 alle 17.30. Secondo appuntamento del Workshop con tema il rilancio del quartiere di Prè . Un focus group organizzato dallo staff di Electropark Festival in collaborazione con Booking.com, come occasione per scoprire quali sono le percezioni del quartiere dall’esterno,per ideare insieme a strutture ricettive, abitanti e chiunque voglia partecipare, nuove strategie di sviluppo e di rilancio del quartiere di Pré.

Inaugurazione dell’installazione partecipata: Piazza dei Truogoli di Santa Brigida ore 17.30

Installazione realizzata da Cecilia Maafs con la collaborazione degli abitanti della piazza, del Consorzio Vivere Santa Brigida e dell’Associazione Forevergreen. Un progetto per riattivare la memoria della piazza a partire dall’immagine dell’epoca che la ritraeva con i panni stesi da finestra a finestra. Le stoffe stampate con le parole espresse dagli abitanti della piazza e appese sulle funi allestite tra le finestre riporteranno alla luce lo spirito di condivisione della piazza.Una celebrazione che unisce la memoria al rilancio culturale di questo angolo di patrimonio della città. L’installazione partecipata rimarrà allestita fino al 10 Gennaio.