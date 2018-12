Genova. Era chiusa dal 14 agosto, interrotta dalle macerie del ponte Morandi. Stamani alle 9, con qualche tentennamento da parte dei primi automobilisti – alle prese con un inedito doppio senso di marcia e una nuova piccola rotonda – la riapertura di via Perlasca. Si tratta di uno dei collegamenti cruciali per la Valpolcevera e del primo nuovamente disponibile sulla sponda sinistra del torrente. E sarà ancora più fondamentale in caso di chiusure, sulla sponda sinistra, legate ai lavori di demolizione o ricostruzione del ponte.

“Da domani – dice il sindaco Marco Bucci – ci dedicheremo a realizzare il by-pass di via Fillak e poi a mettere in sicurezza la pila 10 per poter riaprire via Fillak stessa, mi auguro che potremo farcela nei prossimi due o tre mesi”. “Abbiamo mantenuto tutte le promesse finora – aggiunge il governatore ligure Toti – e nei tempi che ci eravamo prestabiliti, strade, cantieri, emergenza sfollati, tutto”.

Foto 2 di 2



Dopodiché “usuale” spostamento di transenna in coppia, per i due amministratori, e apertura della strada.

Nei lavori per la riapertura è stata impegnata anche Pavimental, società del gruppo Autostrade, che ha rimosso i resti della pila 9 – dopo il via libera della procura – e ha realizzato materialmente i lavori di risistemazione dei piani viabili e i relativi interventi di pavimentazione della strada, su impulso della struttura commissariale.