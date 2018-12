Via di Francia, moto contro macchina, centauro in codice rosso al Villa Scassi

Genova. Un brutto incidente ha coinvolto questa mattina un motociclista genovese in via di Francia, a Sampierdarena.

Per cause ancora da accertare, infatti, la sua moto si è scontrata con un’autovettura. I soccorsi sono stati immediati: il centauro, seppur ricoverato in codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi di rito per determinare la dinamica dell’incidente.