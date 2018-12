Via 30 Giugno, il voltino “maledetto”: da Natale un incidente al giorno

Genova. Intorno alle 14 di oggi un altro incidente in via 30 Giugno, la strada di scorrimento tra la Valpolcevera e Sampierdarena, a doppio senso di marcia da quando è stata riaperta dopo il crollo di ponte Morandi.

Due auto si sono scontrate. Ci sono stati due feriti. Una donna di 40 e un bambino, entrambi in condizioni non gravi, portate al villa Scassi e al Gaslini.

Ieri si era verificato un altro incidente, anche quello non particolarmente grave. E nella giornata di Natale un motociclista, che procedeva in contromano, era andato a sbattere contro un’auto che stava sopraggiungendo in senso opposto. L’uomo era stato portato in ospedale in codice rosso.

E c’è chi, dopo l’ennesimo scontro, inizia a suggerire la restaurazione dei vecchi sensi di marcia, doppia corsia a salire in via Perlasca e doppia a scendere in via 30 Giugno. Ma la chiusura di via Fillak rende necessaria l’attuale organizzazione logistica.