Venti centimetri di neve (anche qualcosa di più) a Santo Stefano D’Aveto, si spera nell’apertura delle piste a Natale

Genova. Una ventina di centimetri di neve a Santo Stefano, in paese e a Prato Cipolla, qualcosa di più sulla vetta del monte Bue. L’allerta meteo neve era giustificata e nell’entroterra i fiocchi sono caduti un po’ ovunque in val D’Aveto, val Trebbia e valle Scrivia. Come da programma.

Ma a Santo Stefano neve significa anche business e ora l’apertura delle piste da sci per il periodo natalizio prende un po’ più consistenza.

Molto dipenderà dall’evolversi della situazione meteo nei prossimi giorni, ma gli appassionati di discesa a km 0 (o quasi) non aspettano altro che l’annuncio ufficiale.

(foto dalla rete di rilevazione meteocam del centro Limet)