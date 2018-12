Veleggiata di Natale, un’edizione di successo

Genova. Cinquantadue barche iscritte, sole, tramontana tesa, cielo terso, Non si poteva chiedere di meglio per svolgere la Veleggiata di Natale, manifestazione che vede coinvolte imbarcazioni di Genova e non solo.

Quest’anno alcune novità tra gli iscritti, tra cui l’imbarcazione Imagination 3 di Gullotta Carlo del Varazze Club Nautico (17,70 metri) che in tempo reale è stata la prima imbarcazione e tagliare il traguardo del percorso a triangolo di circa 10 miglia, seguita a pochi minuti da Attimo di Nicola Praticò del Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto, il proto 9 metri che è andato velocissimo ed ha superato anche Zahra dell’armatore Fortunato Unali, il 55′ facente parte anch’esso del CN Marina Genova.

Tanti i colori in mare, con il rosso dei “babbi natale” dei timonieri, prodieri o tailer che spiccava su tutti, poi l’imbarcazione Yellow che invece i suoi “babbi natale” avevano i vestiti gialli; aria di festa a bordo e anche festa al pomeriggio durante la premiazione, dove ogni equipaggio ha ricevuto un “pacco dono” contenente delizie del territorio ligure e a seguire un brindisi a termine di questa bella stagione di regate e veleggiate organizzate dal circolo genovese dove l’adesione è sempre molto numerosa.

Ecco l’ordine di arrivo suddiviso per classi.

Classe VI – 1° Be Quiet (Ballero Rolando/US Quarto) – 2° Stered Lostek (Rizzi Musso/CN Marina Genova) – 3° Baldriga (De Gregorio/LNI Torino)

Classe V – 1° Attimo (Praticò Nicola/CN Marina Genova) – 2° Abbidubbi XL (Giudici Marco/CV SML) – 3° Malefica (Lualdi Paolo/ANSD)

Classe IV – 1° Hakuna Matata (Arru Alessio/ASPER) – 2° Fremjto D’Aria (De Gaspari Marcello/LNI Genova) – 3° Sottovuoto (Braga Fulvio/LNI Sestri Ponente)

Classe III – 1° Me Gusta (Bonaldo Graziano/LNI Biella) – 2° Malafemmena (Fanciulli Stefano/LNI Genova) – 3° Starring (Tubino Pietro/CN Marina Genova)

Classe II – 1° Rebyone (D’Aria Davide/CN Marina Genova) – 2° Madda 5 (Ronzitti Franco/LNI Sestri Ponente) – 3° Jam Session (Club Vela Camogli)

Classe I – 1° Imagination 3 (Gullotta Carlo/Varazze CN) – 2° Zahra (Unali Fortunato/CN Marina Genova)