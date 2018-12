Valpolcevera, in arrivo i ‘Baby pit-stop’. La mozione approvato dal consiglio municipale

Genova. Dopo che il 5 ottobre 2018 a Palazzo Tursi è stato inaugurato il primo Baby Pit Stop cittadino, con la funzione pensata per le mamme, i papà ed i loro bambini, di avere spazio apposito per l’allattamento, cambio pannolini e relax, realizzato in collaborazione con UNICEF Liguria, anche il Municipio 5 esprime voto favorevole all’unanimità a seguito della Mozione della LEGA – Salvini Premier.

Con la Mozione ora il Municipio dovrà trovare spazi adeguati atti ad accogliere l’iniziativa “Baby Pit Stop”, con l’obiettivo di aprirne almeno una per delegazione, per ospitare mamme, papà e i propri bimbi in un’area a loro dedicata.

Nelle prossime settimane dovrebbero quindi essere individuati gli spazi da allestire all’interno del municipio