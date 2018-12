Valpolc’è! venerdì 14 dicembre Certosa si anima fino a tarda notte con dj, comici e negozi aperti

Genova. Si chiama Valpolc’è l’evento tra musica, divertimento e gusto che nella giornata e nella serata di venerdì 14 dicembre troverà spazio a Certosa. La Soirée Eventi, in collaborazione con il Comune di Genova, il municipio Valpocevera e Genova Cabaret organizzerà una serie di intrattenimenti lungo via Jori e aree limitrofe per animare in una giornata cruciale per lo shopping natalizio il quartiere colpito a seguito del crollo di ponte Morandi.

Al fine di consentire anche ai genovesi del centro e del levante di partecipare all’evento la metropolitana si potrà utilizzare gratuitamente fino alle due del mattino successivo. Dalla partenza dal tunnel di luci in piazza De Ferrari saranno presenti artisti di strada che accompagneranno i partecipanti fino alla stazione di Brin, ove è stato allestito un ulteriore tunnel di luci.

Dalle 17 in via Jori si alterneranno artisti di strada, comici genovesi e non solo. Dalle 19 verrà predisposto il dj set con Giovanni Carrara che accompagnerà i partecipanti fino alla serata con musica anni 60-70-80 fino a mezzanotte inoltrata. Alle 21 al teatro di Certosa uno spettacolo di cominci e artisti.

I locali del quartiere parteciperanno con stand di Street food al fine di consentire ai partecipanti di ristorarsi e di gustare vino, birra e cocktail. Il programma integrale della manifestazione sarà presentato domani alle 13 nella sala della Trasparenza di Regione Liguria.