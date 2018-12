Vai al cinema e torni a casa gratis con i mezzi Amt, siglata intesa tra l’azienda di trasporto e Circuito Cinema Genova

Genova. Vivere la città con i mezzi pubblici, anche per andare al cinema alla sera, si può. AMT e Circuito Cinema Genova hanno siglato una partnership per permettere ai genovesi che sceglieranno una delle sale del Circuito di tornare gratis la sera a casa con i mezzi pubblici gestiti da AMT senza pensieri e senza doversi muovere con la macchina per raggiungere le sale.

A partire da oggi, venerdì 21 dicembre, sarà infatti possibile utilizzare la rete e i servizi AMT (tranne Volabus e Navebus) con il biglietto delle sale del Circuito Cinema e cioè Ariston, City, Corallo, Odeon, Sivori; la promozione vale per i film che iniziano dopo le ore 18.30 e il biglietto del cinema deve essere utilizzato nelle quattro ore successive dall’inizio dello spettacolo. In caso di verifica, sarà sufficiente esibire il biglietto del Circuito al personale di controllo AMT.

La collaborazione tra Circuito Cinema e l’azienda di trasporti si sviluppa su diversi altri fronti tra cui la comunicazione nelle sale e le agevolazioni per gli abbonati AMT CityPass sull’abbonamento Top al Circuito.

L’iniziativa rientra nel quadro dei programmi AMT di valorizzazione del trasporto pubblico a servizio dei cittadini che vogliono vivere gli eventi e gli spettacoli offerti dalle serate genovesi utilizzando i mezzi pubblici per muoversi in città.

“Sono particolarmente soddisfatto dell’accordo fatto con Circuito Cinema perché consente ad AMT di valorizzare l’offerta serale di servizio, in crescita e forse ancora poco conosciuta dai genovesi – dichiara Marco Beltrami, Amministratore Unico di AMT – inoltre, ci consente di arrivare a comunicare il valore del trasporto pubblico ad una platea vasta e magari non utilizzatrice del nostro servizio”.

“L’accordo fra Amt e Circuito Cinema Genova – dichiara Alessandro Giacobbe, amministratore delegato e direttore artistico di Circuito Cinema Genova – è per noi occasione di particolare soddisfazione, perché si traduce in una facilitazione concreta per il pubblico che frequenta le nostre sale. I dati della recente indagine del Sole 24Ore sulla qualità della vita in Italia nel 2018, vede Genova salire di ben nove posizioni nel consumo culturale in un anno. L’accordo risponde a questa richiesta, perché offre un risparmio mentre favorisce la fruizione dei film, invitando inoltre a un comportamento ecologico corretto”.

“Ritengo che questa ulteriore collaborazione tra AMT e un soggetto culturale, quale Circuito Cinema Genova, sia davvero importante – sottolinea Stefano Balleari, Vicesindaco e assessore alla Mobilità – Sposare la cultura con il trasporto pubblico è un modo per favorire lo sviluppo e il dinamismo della nostra città, testimonianza di un cambio culturale nell’uso dei mezzi pubblici. AMT dimostra ancora una volta di voler essere una risorsa a supporto di Genova”.

“Vivere la città alla sera, approfittando delle offerte ricreative e culturali, e tornare a casa utilizzando gratuitamente il trasporto pubblico: credo che questa iniziativa rappresenti un’opportunità in più per i cittadini genovesi e per l’immagine di Genova che si certifica come città fruibile in ogni ora della giornata e con una buona varietà di proposte di spettacoli” ha commentato l’assessore alle Politiche culturali Barbara Grosso.