Una vita tra giornalismo e calcio, si è spento Lino Di Vincenzo

Genova. Si celebreranno oggi pomeriggio, nella chiesa di Nostra Signora di Lourdes a Genova Struppa, i funerali di Lino Di Vincenzo, lo storico editore del settimanale MINIGOAL che, da 38 anni, racconta tutti i campionati di calcio dilettantistici e le più importanti manifestazioni sportive regionali.

Di Vincenzo, 79 anni, aveva dedicato tutta la sua vita alla passione per l’editoria inventando un giornale che era diventato la “Bibbia” dei calciatori in erba e di quelli dilettanti, circa 50.000 giovani della fascia compresa tra gli 6 e i 35 anni, oltre a 5 mila persone tra responsabili di Federazioni, Società sportive, Arbitri.

Una passione per lo sport che si univa a quella per il giornalismo che aveva tramandato ai tanti giovani che, negli anni, si erano affacciati al mondo del giornalismo proprio attraverso la “scuola” di Di Vincenzo. L’editore, con molta pazienza, sapeva dare a chiunque una buona opportunità per affacciarsi al mondo del giornalismo.