Trasporto pubblico, per le festività Amt intensifica il servizio. Nuove biglietterie e un point commerciale al Ducale

Genova. Nel periodo che precede il Natale sono sempre di più le occasioni per genovesi e turisti di muoversi in città per lo shopping e per partecipare ai numerosi eventi in programma nel periodo festivo. Per agevolare la mobilità e rendere il servizio pubblico il modo più comodo e semplice per spostarsi in città, anche quest’anno AMT ha previsto una serie di intensificazioni al servizio bus e collegamenti speciali nei prossimi fine settimana.

Di seguito il dettaglio del servizio AMT per il periodo prenatalizio.

Intensificazioni al servizio sabato 8, domenica 9, 16 e 23 dicembre

Sabato 8, domenica 9, 16 e 23 dicembre, oltre al normale servizio festivo, a partire dalle ore 14.00 circa saranno intensificate le linee: 1/ (Sestri – Caricamento), 18 (P.S. San Martino – via Degola), 18/ (Ospedale San Martino – via Degola), 20 (Via Rimassa – piazza Vittorio Veneto), 63/ (via Avio – via Perini) e la linea 82/ (via Pinetti – Brignole); sarà inoltre in servizio un collegamento bus tra Molassana e piazzale Kennedy.

Intensificazioni al servizio sabato 15 e 22 dicembre

Sabato 15 e 22 dicembre, oltre al servizio normalmente in vigore al sabato, a partire dalle ore 14.00 circa, saranno intensificate le linee: 18 (P.S. San Martino – via Degola), 18/ (Ospedale San Martino – via Degola) e 20 (Via Rimassa – piazza Vittorio Veneto).

Collegamento bus per Natalidea

Si ricorda che, in occasione di Natalidea, in programma alla Fiera di Genova da venerdì 14 a domenica 23 dicembre, AMT ha attivato un collegamento bus tra la stazione Brignole e piazzale Kennedy (linea 10/) in servizio contestualmente agli orari di apertura dell’esposizione.

Inoltre, nell’ambito di una strategia di sviluppo delle attività commerciali che prevedono sia il potenziamento della vendita online sia delle attività di relazione con il cliente, AMT avvia il ridisegno del proprio sistema di biglietterie.

Il nuovo modello prevede l’ampliamento e il rafforzamento della biglietteria di Brignole, che avrà due postazioni di vendita in più e di quella di via Avio con una postazione in più. Viene poi riaperto il punto vendita di via Bobbio con 5 postazioni attive, con la contestuale dismissione della biglietteria di via D’Annunzio.

La chiusura della biglietteria di via D’Annunzio avverrà il 10 dicembre, contestualmente alla riapertura del punto vendita di via Bobbio e al potenziamento delle altre biglietterie.

Il modello si perfezionerà con l’apertura, ai primi di gennaio, di un nuovo punto commerciale collocato nella sede prestigiosa di Palazzo Ducale in centro città.

Orario di apertura delle biglietterie di Brignole/metrò, via Avio 9r, via Bobbio 252r: orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 16.00.

Orario di apertura della biglietteria della Ferrovia Genova – Casella in piazza Manin: dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 12.15 e dalle 13.00 alle 16.00; al sabato e nei festivi dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 12.45 alle 15.00.