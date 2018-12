Traffico, via Borzoli bloccata “come tutti i giorni”. Code in A10 in uscita aeroporto

Genova. Un tardo pomeriggio qualunque, di un giorno qualunque, con il solito traffico del rientro “qualunque”, che forse non fa più notizia, ma che continua lentamente a soffocare la vita di molti genovesi.

La situazione più critica a Borzoli, dove il traffico e la coda sta diventando un “arredo urbano” quotidiano, dalla mattina alla sera. Tutti i giorni.

Code e rallentamenti anche in A10 in uscita al casello di Genova Aeroporto, a causa dell’intensità di traffico. Criticità che in parte si riflette anche sul traffico urbano.