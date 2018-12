Tir esce di strada e resta in bilico sul cavalcavia degli Erzelli

Genova. Incidente stradale, per fortuna senza conseguenze, stamani in via Vallebona, nel ponente di Genova. La strada è il cavalcavia di collegamento tra Erzelli e il casello autostradale di Genova Aeroporto.

Per motivi ancora da accertare, forse semplicemente per una curva “presa troppo larga”, l’autista di un autoarticolato ha perso il controllo del mezzo sfondando le barriere protettive e rimanendo in bilico sul cavalcavia, con parte della testa del tir sul vuoto.

Sul posto l’intervento di polizia locale e vigili del fuoco.