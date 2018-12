Tenta il furto in due supermercati, arrestata

Genova. Prima ha cercato di rubare alcuni generi alimentari all’interno di un supermercato del centro di Genova e, una volta sorpresa dagli agenti di vigilanza, e denunciata, ha tentato un secondo furto, in un supermercato vicino ma, a quel punto è stata arrestata. In manette una 43enne di Savona, senza fissa dimora, pluripregiudicata e con divieto di ritorno nei comuni di Savona ed Albenga, che è accusata del reato di furto aggravato.

La donna, nel primo pomeriggio si era recata all’interno di un supermercato Coop dove aveva cercato di rubare merce, per un valore di circa 90 euro. Gli alimenti rubati, però, avevano ancora le confezioni integre e, di conseguenza, la donna dea stata solamente denunciata.

Situazione differente, invece, per il secondo furto, sempre in un supermercato a marchio Coop, dove ha nuovamente cercato di rubare generi alimentari, per un valore di circa 80 euro, questa volta però rompendo tutte le confezioni tanto da rendere i prodotti invendibili. In questo caso, oltre alla denuncia, sono scattate le manette per furto aggravato.