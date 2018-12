Taglia la legna con una motosega ma si ferisce e muore dissanguato, tragedia a Mignanego

Genova. Un uomo di circa 70 anni è morto in un incidente domestico nella cantina di casa sua a Mignanego, sulla strada dei Giovi, nell’entroterra di Genova.

Il pensionato si è ferito mentre stava lavorando con una sega elettrica per tagliare della legna per scaldare la casa. Una mossa sbagliata e si è lacerato l’arteria femorale. Uscito in strada l’anziano ha chiesto aiuto e i vicini hanno chiamato i soccorsi.

Per il ferito nulla da fare. Si è dissanguato prima che potessero arrivare i medici del 118. Sul posto carabinieri e medico legale.