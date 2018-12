Svastiche a Genova, M5S chiede condanna da parte del sindaco

Genova. Anche il Movimento 5 Stelle chiede al sindaco di condannare le svastiche apparse sui murales di Don Gallo e Spagna, a Genova. Il 29 Novembre Genova è stata vittima di un vero e proprio raid vandalico , scrivono, da parte dei movimenti di estrema destra che hanno deturpato con delle svastiche naziste alcuni graffiti storici della città, come quello di Don Gallo a pochi metri dal circolo 30 Giugno o come il murales di Vincenzo Spagnolo, diventato nel tempo un simbolo anti fascista della città.

Sempre nella notte del 29 Novembre sono comparsi graffiti in altre parti di Genova: simboli e scritte inneggianti al fascismo in via Bologna e uno striscione a Quarto firmato Blocco Studentesco con una frase che rivendica una campagna nazionale del movimento di estrema destra.

“Chiediamo quindi a gran voce – dice Stefano Giordano consigliere comunale M5S – che il Sindaco Bucci condanni pubblicamente questi gesti e che il Comune metta a disposizione tutte le risorse alle forze dell’ordine, come i filmati delle telecamere di sicurezza, per identificare i colpevoli di quello che, ricordiamolo, è un reato per la legge italiana: l’apologia del fascismo.

L’antifascismo è un valore universale per ogni forza politica che voglia far parte della nostra Democrazia – continua Giordano – pertanto riteniamo un dovere, per il primo cittadino di Genova, ricordare a tutti l’importanza di questo valore anche nel nome della Storia della nostra città e della medaglia d’oro al valore della resistenza che i nostri padri hanno conseguito durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il silenzio assordante del Sindaco Bucci sui fatti di questi giorni – conclude Giordano – ci lascia un forte senso di sconforto e perdita di identità per la nostra città, per il quale chiederemo spiegazioni direttamente in Consiglio Comunale.