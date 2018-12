Stoccolma, consegnata statua ligure di Nobel. I fiori delle riviera protagonisti del galà

Genova. Liguria protagonista a Stoccolma: oggi, nella prima giornata di presenza di Regione Liguria, al Museo Nobel si è svolta la cerimonia di consegna della statua rappresentante Alfred Nobel, opera dell’artista Carlo Balljana e donata da Regione Liguria alla Fondazione Nobel, alla presenza del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, dell’assessore al Turismo Gianni Berrino e del Commissario straordinario dell’Agenzia In Liguria Pierpaolo Giampellegrini.

E, come di consueto, saranno i fiori liguri a decorare la cerimonia di Stoccolma: quest’anno sono ben 55 mila i fiori che celebrano e rinnovano il legame tra il premio più ambito e la terra che Alfred Nobel scelse come casa per gli ultimi anni della sua vita.

“Una grande emozione e un onore rappresentare la Liguria alla cerimonia dei Nobel, dove i fiori di Sanremo ornano il palco e la cena reale. Una grande opportunità per un mercato che vale milioni di euro e posti di lavoro nella nostra regione. E poi, con gli operatori del turismo ligure, promuoviamo in questo importante mercato i nostri prodotti tipici e il nostro territorio”, ha commentato il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.