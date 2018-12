Genova. Ci scrive Fulvio Lumachi, un lettore, segnalando un caso di spreco energetico in pieno centro città.

“Vorrei segnalare che è ormai quasi da una decina di giorni che alcune luci in piazza della Vittoria, attorno al locale Monument, sono accese anche di giorno. Non so se sia un test (?) ma anche se lo fosse non dura certo dieci giorni, o se si sia semplicemente guastato il temporizzatore. E nessuno interviene”.

Chissà se oggi sarà il giorno della svolta.