Sori, auto esce fuori strada e trancia tubo del gas

Rapallo. Questa notte, poco di le 2, i vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti fra Recco e Sori, nei pressi del bivio per Polanesi, per un incidente stradale.

Il conducente della vettura, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo del veicolo ed è andato a sbattere contro un tubo del gas in media pressione.

La squadra ha messo in sicurezza la vettura e contenuto la perdita sino all’arrivo dei tecnici del gas. Sul posto anche i carabinieri.