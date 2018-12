Silos multipiano a Pra’, Balleari conferma: “Avevamo anche preventivo ma il progetto è in stop viste le perplessità del territorio”

Genova. L’idea di un silos multipiano per ospitare centinaia di automobili nell’area della stazione di Pra’ dove è stato ampliato il parcheggio di interscambio dopo il crollo di ponte Morandi era piuttosto concreta, tanto che Comune di Genova era arrivato a farsi fare un preventivo, ma al momento vista la contrarierà del territorio il progetto resta fermo in un cassetto. Lo ha detto il vicesindaco Stefano Balleari rispondendo a un’interrogazione a risposta immediata del consigliere della lista Crivello Enrico Pignone.

“L’idea – spiega Balleari – era nata inizialmente mentre stavamo facendo lavori per ampliare l’attuale parcheggio con obiettivo di avere non un parcheggio di instercampio emergenziale ma definitivo. Abbiamo anche chiesto un preventivo e sembrava ci fosse un parere favorevole a questo tipo di prefabbricato da parte del Municipio”.

“Successivamente abbiamo capito che c’erano perplessità – ha aggiunto Balleari – quindi il preventivo si trova in un cassetto e per ora resta lì. Nel frattempo abbiamo trovato altre aree dove ampliare e realizzare parcheggi di interscambio. Nel caso volessimo riprendere in mano quel progetto di sicuro consulteremo il territorio e nel caso ne palraremo anche in aula.