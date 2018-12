Sicurezza e allerta rossa: presidio dei portuali davanti a palazzo San Giorgio

Genova. Lavoratori in presidio questo pomeriggio davanti a palazzo San Giorgio dove è attualmente in corso il tavolo tra autorità di sistema, sindacati, capitaneria di porto, Asl e terminasti sulla sicurezza degli scali di Genova e Savona in caso di allerta.

I sindacati chiedono da tempo che le attività si fermino in caso di allerta rossa e che venga istituzionalizzato un coordinamento in grado di prendere decisioni tempestive per garantire la sicurezza dei lavoratori in caso di condizioni meteo proibitive.

“L’ultima allerta rossa – spiega Marco Pietrasanta, Filt Cgil – ha evidenziato che ci sono forti carenze sia da parte di chi gestisce i terminal sia da parte di chi deve sovrintendere alla sicurezza. Chiediamo per questo che ci sia un coordinamento che funzioni da soggetto terzo in grado di prendere le decisioni”