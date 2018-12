Shopping solidale e spettacoli nella domenica di Natalidea

Genova. La domenica di Natalidea-edizione speciale 2018, in programma alla Fiera di Genova fino al 23 dicembre, parte alle 10 del mattino e si conclude alle 22.30. Oltre dodici ore per scegliere i regali di Natale, tra gastronomia e artigianato

Sul palco di Family Fun, al centro del padiglione Jean Nouvel, l’animazione parte alle 11.30 con “Ritmicando” a cura di Vi.Vi.Semm di Sant’Eusebio e alle 12.15 il Csen di Genova propone una serie di attività sportive.

Nel pomeriggio l’appuntamento più atteso dai bambini è alle 16 con “La fiaba incantata” interpretata da Rubik Teatro. Prima e poi una lunga carrellata dedicata a musica e danza: alle 15.30 Country Line Dance con Stomp&Go, alle 16.30 danze orientali a cura di Nawalù, alle 17 “Tap, sing and dance” con Kaleido Dance, alle 18 la musica dal vivo del Loneliest Vocal Ensemble, alle 19 danze latino americane con la Maestra Lucia Barreca e i ballerini di CDE Liguria. Alle 20 si chiude con lo show di Artes Rivarolo.

Nell’area laboratori, all’ingresso di Natalidea, alle 11 “Diamo forma al Natale” con Miss Party-Allestimenti per le Feste, alle 15 “Tutti giù per terra” con il clown Francesca e il gruppo “I bambini e noi” di Aulla, alle 17 incontro con Santa Claus per scrivere insieme la letterina a Babbo Natale:

Per raggiungere Natalidea, AMT ha attivato un collegamento bus tra la stazione Brignole e piazzale Kennedy (linea 10/ ) in servizio contestualmente agli orari di apertura dell’esposizione.

Natalidea* è aperta nei due fine settimana dalle 10 alle 22.30 (domenica 23 chiusura anticipata alle 20), da lunedì a giovedì dalle 15 alle 21.30, venerdì dalle 15 alle 22.30. Ingresso gratuito.