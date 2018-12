Sfollati ponte Morandi, il parere dell’avvocatura: agli inquilini spettano 81 mila euro

Genova. Con il parere dell’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova è stato definitivamente chiarito l’esatto indennizzo dovuto agli abitanti e ai proprietari, i cui immobili saranno oggetti di cessione per consentire lo svolgimento dei lavori di demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi.

L’Avvocatura dello Stato di Genova, nell’esercizio della sua funzione di supporto legale all’attività del Commissario per la ricostruzione, ha infatti consegnato il parere che gli era stato chiesto dal sindaco circa la corretta interpretazione dell’art. 1 bis, comma 2 del decreto Genova

Il parere dell’avvocatura chiarisce che “ai proprietari residenti spettano tutte le indennità previste dalla norma ricordata, ai proprietari non residenti sarà riconosciuta l’indennità di euro 2.025,50 per metro quadro, comprensiva anche del contributo forfettizzato per la perdita degli arredi. Agli inquilini infine “spetta l’indennità pari ad euro 45 mila di cui alla legge regionale sul cosiddetto. PRIS, oltre il contributo pari ad euro 36 mila per l’anticipato sgombero”.