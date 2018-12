Cogoleto. Si è svolto con successo ieri sera, presso l’Auditorium “Berellini” di Cogoleto, il convegno sportivo, patrocinato dal Comune di Cogoleto, dall‘ASD Sciarborasca e dalle testate giornalistiche della Edinet (Genova24.it e Ivg.it), dal titolo “La settimana di allenamento e la figura del preparatore nei dilettanti“.

Andrea Mercurio, preparatore dell’Albissola, vincitrice del campionato di Serie D (2017/18) e Tito Montorsi, preparatore del Savona sono stati gli eccellenti relatori della serata, svoltasi davanti un folto pubblico di addetti ai lavori, tra i quali l’ex tecnico dell’Albissola, Fabio Fossati, il mister del Savona, Alessandro Grandoni e tantissimi altri allenatori e preparatori di tutte le categorie, non meni importanti di quelli menzionati.

Foto 3 di 5









A fare gli onori di casa ha pensato Claudio Nucci, giornalista di Genova24.it e Ivg.it, nonché direttore sportivo dello Sciarborasca, brillante protagonista del campionato di Prima Categoria, girone C.

Ha portato i saluti anche Mauro Cavelli, sindaco di Cogoleto, cittadina nominata dal comitato internazionale “Pierre de Coubertin” di Losanna “Città dell’Olimpismo e dello Sport”, per i valori di tolleranza, di solidarietà e rispetto dell’avversario, che da sempre ha professato e non solo, nella cultura sportiva.

Cavelli, mettendo in risalto i valori di aggregazione dello sport, ha auspicato che questi convegni sportivi vengano effettuati con buona frequenza.

E ora andiamo a sentire i due personaggi della serata.

“Ci teniamo a ringraziare il Comune di Cogoleto, lo Sciarborasca Calcio, le testate Genova e Ivg con il giornalista Claudio Nucci, per averci ospitato e dato la stimolante opportunità di parlare di quello che amiamo fare… davanti ad un pubblico di addetti ai lavori – affermano, all’unisono, Andrea Mercurio e Tito Montorsi -. L’augurio è che queste serate di informazione si possano ripetere non solo da relatori, ma anche per assistere e ascoltare gente di campo, esperta del settore, perché riteniamo siano utili, in quanto permettono il confronto e la crescita professionale. Siamo rimasti molto contenti dell’ospitalità, ci auguriamo vivamente, che la figura del preparatore venga presa sempre più in considerazione”.

“Mercurio e Montorsi, con la loro professionalità e capacità comunicativa hanno alzato il livello qualitativo della serata, coinvolgendo il numeroso pubblico, che ha gremito la sala – afferma Claudio Nucci -. Genova24 e Ivg sono da sempre disponibili a patrocinare eventi del genere, perché sono motivo di informazione ed aggregazione e per questo ringrazio l’amministrazione comunale e lo Sciarborasca Calcio, presente al gran completo con tutto il suo staff dirigenziale e tecnico”.

Publiée par IVG.it Sport sur Lundi 17 décembre 2018