Sette sfide per il weekend del Basket Pegli

Genova. Dopo il weekend di pausa, ritornano in campo le formazioni del Basket Pegli. Oggi, venerdì la palestra di via Cialli sarà lo scenario delle gare Under 15 e Under 20. I primi scenderanno in campo alle ore 18,15 contro Vado, mentre i più grandi alle 19,45 contro Ovada per la prima di ritorno.

Sabato, quattro gare in trasferta ed una in casa. Alle 11,30 gli Under 14 saranno di scena a Loano, stessi avversari e stesso campo anche per gli Under 18 (palla a due alle 18,45). Alle 15 tocca agli Esordienti 2007 che saranno impegnati a Rivarolo mentre 15 minuti dopo scatterà la gara Under 18 femminile contro il Meeting.

Tra le mure amiche del PalaFigoi, alle 18, in scena l’incontro di Serie C Silver con i ragazzi di Marco Costa che affronteranno la Pallacanestro Sestri.