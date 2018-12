Sestri Levante, la brigata della Guardia di Finanza “promossa” a ‘Tenenza’

Genova. Dal 1° gennaio 2019 la Brigata della Guardia di Finanza di Sestri Levante, ubicata presso la Caserma “F. Meattini” di Riva Trigoso, sarà stata elevata al rango di Tenenza, in ottemperanza a quanto disposto dalla revisione dell’architettura organizzativa effettuata dal Comando Generale del Corpo.

Attualmente la Brigata opera sotto la guida dell’ Ispettore Luogotenente Mario Lo Presti e sarà potenziata sia in termini di uomini in servizio che di mezzi a disposizione poiché avrà competenza nei Comuni di Sestri Levante, Moneglia, Casarza Ligure e Castiglione Chiavarese e per specifici servizi anche nei Comuni di Deiva Marina, Carro, Varese Ligure e Maissana.

L’elevazione al rango di Tenenza viene accolta con soddisfazione da Valentina Ghio, Sindaca di Sestri Levante che diventerà la più importante realtà economico-finanziaria della circoscrizione di servizio delle Fiamme Gialle, anche per gli ottimi rapporti istituzionali con la Guardia di Finanza che ha tra i suoi numerosi compiti in particolare il contrasto all’evasione ed elusione fiscale nonché la prevenzione e repressione dei traffici e diffusione di sostanze stupefacenti.