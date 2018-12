Genova. La Sestrese, in vantaggio 4-2, in casa dell’ Ospedaletti, si fa raggiungere dagli uomini di Carlet, gettando al vento l’occasione di strappare tre punti alla capolista.

Resta, però, la grande prestazione, vero Schiazza?

“Senza ombra di dubbio, abbiamo giocato un’ottima partita, segnando quattro reti con Di Sisto, Akkari, Cafferata e Camara, ma purtroppo non sono bastati per tornare a casa con i tre punti in saccoccia…”.

“Non è la prima gara, dove veniamo rimontati – afferma Il tecnico verde stellato – purtroppo paghiamo, a caro prezzo, alcune ingenuità, oppure episodi sfavorevoli, ma resto convinto della bontà delle nostre idee calcistiche, che alla lunga ci premieranno“.

Domenica giocherete l’ultima gara del girone di andata, ospitando il Mignanego, del neo mister Mauro Pedemonte…

“Prepareremo al meglio questa gara, che ritengo di fondamentale importanza… vincere significherebbe rimanere, al giro di boa, all’interno della zona play off, e ci permetterebbe di affrontare al meglio la sosta del campionato, dove lavoreremo per affrontare un girone di ritorno, ai massimi livelli“.