Sestrese, Andrea Catania: “Pronti a disputare un grande girone di ritorno”

Genova. Akkari e Cafferata mettono a segno le reti, che consentono alla Sestrese di vincere la gara con il MIgnanego.

Andrea Catania, direttore sportivo della Sestrese, è, vibilmente, soddisfatto per aver vinto il match di chiusura del 2018 calcistico.

“Tenevamo in particolar modo a ritornare a vincere al “Piccardo” dopo le due ultime partite casalinghe nelle quali eravamo rimasti a bocca asciutta – afferma il ds – pur privi di ben sette elementi, non abbiamo cercato alibi di sorta, ma chi è sceso in campo lo ha fatto nei migliore dei modi, mettendo in campo carattere e qualità e ciò ci ha permesso di conquistare i tre punti. Sono molto contento della prestazione di Carlevaro e Valcavi, che dopo tanto tempo, hanno giocato dal primo minuto e questo lascia ben sperare in chiave futura”.

“Abbiamo giocato con quattro fuoriquota, con tre giocatori del 2000, finendo la gara con cinque giovani in campo, a dimostrazione della bontà del nostro settore giovanile – dice con orgoglio Catania – il risultato poteva esser più ampio, ma per imprecisione e sfortuna (ndr, palo e traversa colpiti da Akkari) non siamo riusciti ad andare oltre le due marcature. Il Mignanego ci ha messo in difficoltà ad inizio ripresa, ma la rete di Cafferata ha chiuso i giochi”.

“Appena terminate le meritate feste natalizie, riprenderemo ad allenarci a dovere, per preparare la semifinale di Coppa Italia (ndr, domenica 6 gennaio 2019) con il Taggia. La Coppa Italia è una competizione a cui teniamo tantissimo e in passato ha portato lustro ai colori verde stellati”.

“La nostra è una squadra giovane, che ha ampi margini di miglioramento – conclude Catania – e sono certo, che nel girone di ritorno, riuscirà ad avere quella costanza di rendimento, necessaria per centrare gli obiettivi stagionali della nostra società”.