Genova. Il girone B della Serie D di pallavolo femminile sembra avere già una padrona dopo sette giornate: l’Avis Casarza Ligure viaggia al primo posto con cinque lunghezze di margine sulla più vicina inseguitrice. La capolista ha lasciato per strada soli due set, dimostrandosi fin qui decisamente superiore alle rivali e favorita per la promozione in Serie C.

La capolista nel settimo turno della serie ha avuto la meglio in tre set sul Paladonbosco pallavolo Genova: 3-0 il risultato per le padrone di casa. Al secondo posto la Subaru Olympia volley: le ragazze di Voltri hanno vinto a Genova Prato contro la Normac in tre set e potrebbero avvicinarsi alla vetta nel prossimo turno, quando sarà di riposo proprio il Casarza Ligure.

Vittoria per 3-0 anche per il Podenzana volley, che così sale a 13 punti, appaiando Albaro: KO per il Volley Genova Vgp. Albaro, invece, ha avuto la meglio nel derby genovese contro il Santa Sabina, ma solo al tie break: gara equilibrata, combattuta e difficile da leggere, l’equilibrio si è rotto solo nel finale.

La Serteco ha vinto in casa contro la Elsel pallavolo Spezia: le spezzine, ancora a zero punti in classifica, hanno vinto il primo set, prima di cedere nettamente alle rivali.

Nel prossimo weekend ci sarà un turno di riposo per le festività mariane, prima della ripresa del campionato e della lunga pausa natalizia.