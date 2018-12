Genova. Verdetti amari per Park e TC Genova, impegnati rispettivamente nella semifinale di ritorno e nel playout di Serie A1 maschile.

Il Park non è riuscito infatti a andare oltre il 3-3 casalingo contro la Canottieri Aniene che, forte della vittoria dell’andata, ha guadagnato così la finale di Lucca contro il TC Parioli.

Ha dovuto alzare bandiera bianca anche il TC Genova a Sassuolo, con gli emiliani, sconfitti 4-2 a Genova domenica scorsa, capaci di firmare il 6-0 decisivo per la permanenza in Serie A1.

Il Park in via Zara ha iniziato bene, in virtù di Gianluca Mager, che ha portato a casa il suo punto regolando Gianluigi Quinzi. La Canottieri ha però subito pareggiato i conti grazie ad un Simone Bolelli devastante con il diritto, che ha superato Alessandro Giannessi.

Per il Park è andato a segno Lorenzo Musetti, bravissimo contro Jacopo Berrettini, superato dal finalista degli US Open Junior. Matteo Berrettini ha però riportato in equilibrio la sfida battendo Pablo Andujar.

I doppi diventavano così decisivi e il Park riusciva a aggiudicarsi il punto del momentaneo sorpasso grazie ancora a Musetti e Andrea Arnaboldi, vittoriosi su Gianluigi Quinzi e Jacopo Berrettini. Nel secondo doppio Aniene metteva in campo il Davisman Bolelli e Matteo Berrettini, eppure il Park (Giannessi e Mager) lottava fino all’ultima palla del super tie-break, trovandosi anche in vantaggio 4 punti a 2, ma cedendo alla fine 10-8 con Simone Bolelli in cattedra nei momenti decisivi dell’incontro.

Risultato: Canottieri Aniene in finale contro il Parioli e nulla da fare per il Park.

Batosta per il TC Genova a Sassuolo nel playout di ritorno, con i biancorossi che pur lottando non sono riusciti portare a casa neppure un set.

Gli emiliani hanno calato il poker nei singoli: Ruben Ramirez Hidalgo è stato regolato da Enrico Dalla Valle, Francesco Picco battuto da Michele Vianello, Edoardo Eremin superato da Stefano Napolitano e Paolo Dagnino sconfitto da Giulio Mazzoli.

Al TC Genova servivano due punti nei doppi, ma a tagliare le gambe ai ragazzi di Walter Barillari sono arrivati Dalla Valle e Napolitano che hanno battuto Dagnino ed Alessandro Motti, firmando il quinto punto della salvezza. Picco e Hidalgo si sono così ritirati, in svantaggio contro Vianello e Mazzoli.

Semifinali

Park Tennis Club Genova – Canottieri Aniene Roma 3-3 (andata: 2-4)

Simone Bolelli (A) b. Alessandro Giannessi (P) 63 76(2)

Gianluca Mager (P) b. Gianluigi Quinzi (A) 62 62

Lorenzo Musetti (P) b. Jacopo Berrettini (A) 36 76(6) 75

Matteo Berrettini (A) b. Pablo Andujar (P) 75 62

Andrea Arnaboldi/Lorenzo Musetti (P) b. Jacopo Berrettini/Gianluigi Quinzi (A) 64 63

Matteo Berrettini/Simone Bolelli (A) b. Alessandro Giannessi/Gianluca Mager (P) 67 63 10-8

Tennis Club Parioli Roma – Angiulli Bari 3-3 (andata: 4-2)

Duilio Beretta (A) b. Pietro Rondoni (P) 76(5) 62

Andrea Pellegrino (A) b. Miljan Zekic (P) 64 64

Thomas Fabbiano (P) b. Danilo Petrovic (A) 63 63

Andrea Bessire (P) b. Luca Narcisi (A) 76(6) 64

Thomas Fabbiano/Miljan Zekic (P) b. Duilio Beretta/Luca Narcisi (A) 63 62

Andrea Pellegrino/Danilo Petcovic (A) b. Pietro Rondoni/Flavio Cobolli (P) 46 75 10-5

Spareggi salvezza

ATA C. Battisti Trentino – Tennis Club Prato 3-1 (andata: 2-4)

Matteo Trevisan (P) b. Riccardo Bellotti (T) 63 63

Mattia Bernardi (T) b. Jacopo Stefanini (P) 36 61 75

Lorenzo Sonego (P) b. Laurynas Grigelis (T) 46 76(14) 76(3)

Federico Iannaccone (P) b. Stefano D’Agostino (T) 64 62

Circolo Tennis Massa Lombarda – TC Palermo Due Lucrativa 4-0 (andata: 4-2)

Federico Gaio (M) b. Gabriele Dolce (P) 61 61

Lorenzo Rottoli (M) b. Massimo Ienzi (P) 64 61

Stefano Travaglia (M) b. Antonio Campo (P) 61 62

Alessio De Bernardis (M) b. Francesco Palpacelli (P) dsq

Circolo Tennis e Vela Messina – Circolo del Tennis Palermo 4-0 (andata: 5-1)

Gianluca Naso (M) b. Claudio Fortuna (P) 62 60

Fausto Tabacco (M) b. Giorgio Passalacqua (P) 62 61

Marco Trungelliti (M) b. Omar Giacalone (P) 36 76(2) 62

Giorgio Tabacco (M) b. Gabriele Piraino (P) 61 64

Sporting Club Sassuolo – Tennis Club Genova 1893 6-0 (andata: 2-4)

Enrico Dalla Valle (S) b. Ruben Ramiirez Hidalgo (G) 76(5) 64

Michele Vianello (S) b. Francesco Picco (G) 75 76(5)

Stefano Napolitano (S) b. Edoardo Eremin (G) 61 64

Giulio Mazzoli (S) b. Paolo Dagnino (G) 76(4) 64

Stefano Napolitano/Enrico Dalla Valle (S) b. Alessandro Motti/Paolo Dagnino (G) 63 62

Michele Vianello/Giulio Mazzoli (S) b. Francesco Picco/Ruben Ramirez Hidalgo (G) 76(5) 3-2 rit.