Sori. Sale a sette la striscia di vittorie consecutive della Pro Recco; si ferma a quattro quella della Florentia, battuta a Sori dai campioni d’Italia per 20 a 6 nella nona giornata di campionato.

Tra i biancocelesti quattro gol per Ivovic e Francesco Di Fulvio che vince la sfida in famiglia con il fratello Andrea, a segno una volta. Nel secondo tempo Tempesti ha parato un rigore ad Astarita.

Durante la gara ci sono stati avvicendamenti in porta: nel terzo tempo sono entrati Massaro per la Pro Recco e Maurizi per la Florentia.

Un buon test in vista dei due grandi appuntamenti che aspettano la Pro Recco: a Barcellona mercoledì 19 dicembre e in casa con il Brescia tre giorni dopo.

Per prepararsi al meglio la squadra condotta da Rudic si allenerà da lunedì a mercoledì con la Nazionale allenata da Sandro Campagna, presente in tribuna a Sori per assistere alla gara.

Il tabellino:

Pro Recco – Rari Nantes Florentia 20-6

(Parziali: 4-1, 5-1, 6-2, 5-2)

Pro Recco: Tempesti, F. Di Fulvio 4, Mandic 3, Bukic 1, Molina 1, Velotto 3, Aicardi 1, Echenique 1, Renzuto, Bodegas 1, A. Ivovic 4, N. Gitto 1, Massaro. All. Rudic.

Rari Nantes Florentia: Cicali, Carnesecchi, Eskert, Coppoli, F. Turchini 1, Bini, T. Turchini, Dani, Razzi, Tomasic 2, Astarita 1, A. Di Fulvio 2, Maurizi. All. Tofani.

Arbitri: Scappini e Nicolosi.

Note. Nessuno uscito per tre falli. Superiorità numeriche: Pro Recco 5 su 7 più 1 rigore, Florentia 1 su 5 più 1 rigore fallito.