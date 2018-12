Serie A1 femminile: le ragazze del TC Genova approdano alla finale

Genova. Le ragazze del TC Genova avevano ipotecato la finale scudetto battendo il TC Prato in casa sua una settimana fa, ma la semifinale di ritorno agli Orti Sauli ha regalato emozioni importanti, perché alle biancorosse servivano due punti per la sicurezza. Due punti sono arrivati ma il singolare di Ludmilla Samsonova non è stato scontato e la russa è stata molto brava a reagire in alcuni momenti difficili del terzo e decisivo set.

Il primo punto lo ha firmato Alberta Brianti, che ha regolato Lucrezia Stefanini al termine di una sfida fra generazioni.

È partita bene anche Samsonova che ha lasciato un solo game nel primo set a Martina Trevisan. La mancina del Prato però ha trovato la forza di vincere la seconda frazione e di portarsi avanti nel terzo set. Samsonova ha strappato il servizio all’avversaria all’ottavo game e si è portata in vantaggio 5/4 ma ha subito il sorpasso di Trevisan, complici due doppi falli e un diritto sciaguratamente affondato a metà rete nell’undicesimo gioco. La russa del TC Genova a quel punto è stata però molto brava a non perdere il filo del set e ha di nuovo centrato il break che l’ha condotta al tie-break. Non è partito bene il tie-break decisivo per la biancorossa che si è trovata subito sotto 0-2. Nuovo sorpasso Genova per il 3-2, nuovo brutto errore di Samsonova con un brutto diritto al volo scappato fuori campo, ma nuova decisiva reazione che ha condotto Genova avanti 5-3 e poi 7-4.

Il 2 a 0 ha regalato la finale di Lucca matematicamente alle biancorosse, tanto che il singolare fra Lucia Bronzetti e Gaia Sanesi è stato interrotto sul 6/4 per la giocatrice del TC Prato.

Il TC Genova ha così conquistato l’accesso all’ennesima finale scudetto, la quinta negli ultimi sei anni, in cui ha mancato la sfida decisiva per il tricolore solo nel 2017. Fra la vittoria in campionato e Brianti e compagne ora rimane solo il TC Beinasco.

Semifinali

Tennis Club Genova 1893 – Tennis Club Prato 2-1 (andata: 3-1)

Alberta Brianti (G) b. Lucrezia Stefanini (P) 75 61

Ludmilla Samsonova (G) b. Martina Trevisan (P) 61 46 76(4)

Gaia Sanesi (P) b. Lucia Bronzetti (G) 64 rit.

Tennis Beinasco – Circolo Tennis Lucca 2-3 (andata: 3-1)

Rebecca Sramkova (B) b. Jessica Pieri (L) 46 63 64

Jasmine Paolini (L) b. Giulia Gatto-Monticone (B) 62 67 75

Tatiana Pieri (L) b. Federica Rossi (B) 75 26 64

Jasmine Paolini/Alice Matteucci (L) b. Rebecca Sramkova/Federica Rossi (B) 61 63

Federica Di Sarra/Federica Rossi (B) b. Jasmine Paolini/Alice Matteucci (L) 64 60