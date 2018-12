Scuola, classi senza riscaldamento, gli studenti del Montale scendono in strada. Corteo sotto il provveditorato

Genova. Un corteo, composto da un centinaio di ragazzi e ragazze, sta attraversando le vie del centro genovese per raggiungere la sede della direzione scolastica regionale.

Sono gli studenti del Montale che sono scesi in strada per dare vita ad una protesta: i govani lamentano la mancanza di riscaldamento e la presenza di spifferi in molte aule dell’istituto.

La protesta ha attraversato via XX Settembre, poi una breve sosta in piazza De Ferrari e infine tutto verso via Assarotti.