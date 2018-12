Genova. Il CDM futsal Genova torna in campo nel campionato di Serie A2 di calcio a cinque, ma deve cedere contro la L84 di Brandizzo.

Il team di Michele Lombardo scende in campo Pozzo, Lombardo, Mannone, Pizetta, Foti, Ortisi, Core, Leandrinho, Luise, Piccarreta, Confortin, Mazzariol.

La gara parte con la L84 in avanti, che si porta subito in vantaggio: i gol di Ortisi e Leandrinho contengono lo svantaggio, con i padroni di casa avanti 3-2. Nel secondo tempo la doppietta di Pizetta non riesce a contenere comunque le cinque reti dei padroni di casa, siglate da Rodrigues, una tripletta, da Iovino e da De Lima. Il risultatio finale è 5-4 per la L84.

«È stato bello rientrare in campo e poter finalmente giocare – dichiara Leandrinho tramite la pagina Facebook ufficiale della società – È stata una partita difficile e lo sapevamo, però stiamo dimostrando di essere sempre all’altezza della situazione e di ogni avversario».

Settima posizione ora per i genovesi del CDM, che vengono scalzati proprio dai diretti rivali della L84. Prossimo turno, il novo, sfida casalinga contro il Futsal Villorba.