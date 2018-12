San Martino, ungolati nelle aiuole. Il video virale e la “banalità del cinghiale”

Genova. In una mattina come altre, ordinaria e di lavoro, nei quartieri che fanno cerniera tra zona urbana e contorno “rupestre”, è molto facile imbattersi in cinghiali che stanno rientrando da una nottata passata alla ricerca di cibo.

Il video che sta diventando virale in queste ore, che riporta un simpatico dialogo tra l’operatore e i perplessi ungolati, oltre al siparietto di rito ci ricorda ancora come per il genovese la convivenza con certe bestie sia diventata urbanamente normale. Banale.

Gli avvistamenti in vie e piazze, infatti, oramai non si contano più, e se fino a qualche anno fa si parlava ciclicamente di “emergenza cinghiali”, oggi foto e video di capatine fuori dai boschi della selvaggina non fanno più notizia e scalpore.

Anche per i cinghiali stessi, oramai abituati alla presenza di quello strano animale, come dobbiamo sembrare ai nostri concittadini a quattro zampe, che ti punta una tavoletta luminosa davanti e ride. Insomma, forse sarà grazie ai cinghiali che la popolazione genovoese si potrà dire nuovamente in aumento?