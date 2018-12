Sampierdarena, padre e figlio con un chilo e mezzo di hashish nel furgone. Arrestati dai carabinieri

Genova. Nella serata di ieri in Piazza Vittorio Veneto, nel corso di un servizio di perlustrazione, i Carabinieri del dipendente Nucleo Radiomobile hanno tratto in arresto in flagranza di reato due uomini padre e figlio di origini catanesi.

I due uomini, rispettivamente di 74 e 52 anni, entrambi residenti a Genova, gravati da pregiudizi di polizia, sono stati fermati per un controllo alla circolazione stradale a bordo di un furgone.

Il nervosismo eccessivo manifestato dai due uomini ha spinto i militari dell’Arma ad effettuare un controllo più approfondito del mezzo, scoprendo che la loro irrequietezza era dovuta alla presenza di un chilo e mezzo di hashish, suddiviso in due panetti in cellophane occultati in una busta. Arresati, sono stati condotti presso al carcere di Marassi